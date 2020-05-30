Коронавирус в Омской области обнаружили еще у 49 человек

30 Май 2020 2020-05-30T09:39:56+03:00

В регионе уже больше 1300 заболевших коронавирусом. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

За сутки нет ни одного летального случая

Изменить размер текста: A A

Свежие данные о числе заболевших опубликовал региональный оперштаб. В Омской области за сутки коронавирусом заразились 49 человек. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев в регионе составило 1318. Проведено уже больше 120 тысяч тестов.

География новых случаев выглядит следующим образом: Омск – 39 пациентов, Калачинский район – 5, Омский – 3, Большереченский, Москаленский и Русско-Полянский – по 1.

За сутки из больниц выписали 61 пациента. Как сообщили в региональном минздраве, под наблюдением медиков остаются 3205 омичей. Сняты с карантинного учета 24510 человек.

С 4 июня в Омской области вводятся послабления в режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU