Губернатор рассказал, когда в Омске откроют садики, рестораны и кинотеатры

29 Май 2020 2020-05-29T19:59:47+03:00

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Омские власти пошли навстречу омичам и сделали ряд послаблений в режим самоизоляции. С 4 июня в регионе запускают дачные автобусы, открывают торговые центры, но с некоторыми условиями.

Больше всего омичи ждут открытия хотя бы дежурных групп в садиках. Многие жители даже потеряли работу из-за того, что с детьми некому сидеть. Губернатор Омской области озвучил примерные сроки запуска таких групп и условия.

- Будем смотреть неделю. Если ситуация будет сохраняться, заболеваемость снижаться, тогда мы будем открывать детские сады, будем открывать летние площадки ресторанов. Потребность есть в открытии кафе, ресторанов, - сказал омский губернатор Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU