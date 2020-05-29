Названы условия, при которых в Омске разрешено открыть торговые центры

29 Май 2020 2020-05-29T20:00:20+03:00

За наличием масок будут теперь следить строже. Фото: ВКонтакте

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На заседании оперштаба принят ряд послаблений в режим самоизоляции: с 4 июня разрешено заниматься спортом на улице, запускают дачные автобусы, открывают автошколы. Разрешили и работу торговым центра с 4 июня. Но есть ряд условий, о которых рассказал омский губернатор Александр Бурков.

Торговые залы магазинов не должны превышать 400 квадратов, все фудкорты и детские комнаты запрещается открывать. Персонал и руководители должны следить за соблюдением в торговых центрах масочного режима покупателями.

По словам омского губернатора, теперь надзорные органы будут жестче следить за соблюдением всех санитарных требований - наличием масок и дезинфекцией помещений.

Решать, стоит ли открывать кафе, рестораны и садики, власти будут через неделю. Если появится всплеск заболеваний, режим самоизоляции могут вновь ужесточить.

ИСТОЧНИК KP.RU