Мать и отца жестоко избитой 3-летней омички лишат родительских прав

29 Май 2020 2020-05-29T11:39:57+03:00

Кроме того, у силовиков есть вопросы к органам опеки, упустившим из вида ЧП

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К проверке обстоятельств ЧП, случившегося в многодетной омской семье, подключилась прокуратура.

Напомним, обо всем стало известно после того, как соседки почти силой прорвались в дом Мышкиных (имена и фамилии изменены). Они заподозрили неладное, когда на улице перестала появляться одна из пятерых детей Мышкиных – 3-летняя Таня. Зайдя внутрь, приятельницы ее матери обнаружили пугающую картину – девочка сидела в грязной футболке, на которой были видны следы засохшей крови, а на лице расплылся огромный синяк.

Фото: скриншот с видео («Первый канал»)

Как выяснилось, травмы головы девочка получила 8 мая, но в больницу ее отвезли только спустя два дня – и то после того, как соседки позвонили в скорую. Мать малышки объяснила: не вызывала врачей, потому что боялась органов опеки. Ее муж, кстати, уже попадал в поле их зрения – его лишали родительских прав из-за пьянства.

Изначально мать Тани заявила, что дочь избила младшая сестра. Но эксперты пришли к выводу, что такие серьезные травмы 1,5-годовалый ребенок нанести не способен.

После случившегося будет решаться вопрос о лишении Мышкиных родительских прав на Таню и еще четверых детей в возрасте от 6 лет до 4 месяцев. Кроме того, в отношении них возбуждено сразу несколько уголовных дел. Есть у силовиков вопросы и к органам опеки.

– С учетом этих данных органами следствия Следственного комитета РФ по Омской области в отношении должностных лиц системы органов профилактики, обязанных контролировать надлежащие и безопасные условия воспитания и проживания малолетних детей в многодетной семье, и предупреждать совершение в отношении детей преступлений, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Стали известны подробности истории, случившейся еще 8 мая. Обо всем первой узнала неравнодушная соседка многодетной семьи Мышкиных (фамилия изменена) Анастасия Уфимцева.

– Мы с Юлией с детства знакомы, жили в одной деревне – поселке Дачный под Омском. Хорошо с ними общаемся. Даже предположить не могла, что такое возможно, – рассказала «Комсомолке» Анастасия. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU