«Не бил, а так успокаивал»: Омич, дочь которого нашли избитой до полусмерти, рассказал о методах «воспитания» семьи

Стали известны подробности истории, случившейся еще 8 мая. Обо всем первой узнала неравнодушная соседка многодетной семьи Мышкиных (фамилия изменена) Анастасия Уфимцева.

– Мы с Юлией с детства знакомы, жили в одной деревне – поселке Дачный под Омском. Хорошо с ними общаемся. Даже предположить не могла, что такое возможно, – рассказала «Комсомолке» Анастасия.

Юлия и Александр Мышкины (имена и фамилия изменены) с детьми приехали в Дачный погостить у бабушки. Соседка заметила, что одна из их девочек ходит в старой не по размеру одежде. Наталья Уфимцева решила навестить давнюю подругу, чтобы передать ей хорошие вещи, из которых уже выросла ее дочка. Но Юлия занервничала, когда речь зашла о маленькой Танечке (имя ребенка изменено). Потом сказала, что 3-летней малышки нет дома, потому что она где-то гуляет. Это насторожило Юлию.

А несколькими днями позже уже другая соседка – Наталья Шихатова – не на шутку встревожилась долгим отсутствием ребенка и практически силой прорвалась в дом в семье Мышкиных. То, что она там обнаружила и сняла на видео, не поддается описанию. На кроватке, заправленной грязным постельном бельем, сидела Таня – слишком худенькая для своего возраста. На лице ребенка расплылся огромный синяк – так называемые «очки», которые появляются вокруг глаз только при сильнейших черепно-мозговых травмах. Девочка была одета в замызганную футболку, на которой даже сквозь грязь виднелись пятна засохшей крови. Выяснилось, за двое суток после того, как малышка получила травмы ее даже не переодели.

Обеспокоенные женщины обратились в полицию, сейчас дело уже передано в Следственный комитет. Девочку увезли в больницу, где медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные синяки, ушибы и ссадины. Кроме того, у Тани было истощение – то есть, малышку попросту не кормили как следует.

Фото: скриншот с видео («Первый канал»)

Любопытно, кстати, зайти на страницу матери ребенка Юлии Мышкиной в соцсети. Любопытно, что в статусе у омички написано, что детей у нее «нету». Вот фото, где она стоит с маленьким мальчиком рядом с кустом конопли и в комментариях сообщает подписчикам, что иногда может такое и покурить. На другом снимке – разложенное на листике какое-то вещество – и надпись к нему: «Люблю спайс!».

Также на своей странице в соцсети Юлия рассказывает миру, что любит не только наркотики, но и красивые цитаты из «ВКонтакте». Одна из них гласит, что смысл жизни женщины – оставлять после себя жизнь. И тут действительно слова не расходятся с делом. Младшего ребенка 27-летняя женщина родила четыре месяца назад и, судя по всему, останавливаться на этом не намерена.

Фото: Личный архив

«Герои» этой истории – Юлия и Александр Мышкины, обвиняемые в истязании собственной дочери, – решили еще и заработать на внезапно свалившейся на них известности и согласились поучаствовать в ток-шоу на федеральном канале.

Мать сначала пыталась свалить вину за случившееся на 1,5-годовалую дочь (всего в семье пятеро детей в возрасте от 6 лет до 4 месяцев). Юлия Мышкина заявила, что Танечку так сильно избила ее младшая сестра. Но эксперты-криминалисты пришли к выводу, что настолько серьезные увечья такая малышка, разумеется, нанести не могла. После этого Юлия выдвинула новую версию – дочь получила черепно-мозговую травму, упав в огороде или в доме. Но и ее также опровергли как невозможную.

Выяснилось также, что тяжелейшие травмы девочка получила еще 8 мая, но в больницу ее увезли только 11-го – после того, как обо всем узнали соседки. Юлия пояснила, что не обращалась за помощью к медикам, потому что боялась органов опеки.

Потом свою версию случившегося представил 29-летний отец пострадавшей малышки Александр Мышкин. Он сообщил, что обвинение в том, что это они с женой избили Таню, – вранье, а девочка просто упала с двухъярусной кровати.

– Я никогда не бил жену и детей, – заявил Александр в эфире программы «На самом деле».

– Ни разу не били жену, а пульс у вас, когда вы об этом заговорили, участился, – удивился ведущий. (Во время программы основные участники истории подключаются в детектору лжи. – Прим. авт.).

– Ну... жену иногда ладонью, пальцами – не бил, а успокаивал. Как по-другому? Она на меня кидалась, я успокаивал, – поделился секретом «воспитания» своего семейства его глава.

Также выяснилось, что мужчина был пять раз судим. Ранее его уже лишали родительских прав за пьянство. В марте он закодировался, но осенью снова сорвался.

– Я же не все время пью, – заверил Мышкин. – Так, через день выпиваю.

Всемером Мышкины живут на детские пособия и зарплату Александра, который заявил, что иногда зарабатывает до 10-15 тысяч рублей в месяц.

В целом мужчина вел себя вызывающе и был абсолютно спокоен даже в тот момент, когда на экран вывели фото его избитой дочери.

Мы поинтересовались у Анастасии Ефимовой, не боялась ли она ехать на программу, чтобы стать свидетелем в этой истории, не угрожают ли ей теперь соседи.

– Нет, они мы давно знакомы, они сами меня боятся, – заверила «Комсомолку» женщина.

ОФИЦИАЛЬНО

«В отношении органов опеки возбуждено уголовное дело за халатность»

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего), ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). С учетом этих данных в отношении должностных лиц системы органов профилактики, обязанных контролировать надлежащие и безопасные условия воспитания и проживания малолетних детей в многодетной семье и предупреждать совершение в отношении детей преступлений, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Дети изъяты из семьи и помещены в детские соцучреждения. Расследование продолжается.