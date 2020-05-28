Мэр Омска просит жителей принять участие в обсуждении генплана города

28 Май 2020 2020-05-28T14:56:41+03:00

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Впервые омичи могут ознакомиться с Генпланом города онлайн. Для этого не нужно выходить из дома. Проект генплана состоит из 7 тематических карт и Положения о территориальном планировании. В электронном варианте с ним можно ознакомиться на сайте администрации города Омска в разделе «Генеральный план-2040» и на сайте genplan.admomsk.ru.

Если жители желают ознакомиться с генпланом лично, то для этого нужно посетить департамент архитектуры и градостроительства администрации города. Там для омичей организована удобная и понятная экспозиция. Ознакомиться с ней можно с понедельника по четверг с 9.00 до 15.00 часов, в пятницу с 9.00 до 14.00 часов (кроме выходных и праздничных дней). Все проходит с соблюдением санитарных требований и при соблюдении безопасной социальной дистанции 1,5-2 метра. Там же можно получить консультацию.

Возможно задать уточняющие вопросы по Генплану и из дома. Для этого нужно позовнить

по телефону горячей линии 8-800-505-73-76: с понедельника по четверг с 14.00 до 18.00 часов, в пятницу с 14.00 до 17.00 часов (кроме выходных и праздничных дней).

К омичам в личном аккаунте в Инстаграмм уже обратилась мэр Оксана Фадина. Она просит горожан принять участие в обсуждении генплана города. Свои предложения и замечания можно оставить несколькими способами:

1. заполнив специальную форму на сайте госуслуг (пройти туда можно с помощью кнопки обратной связи, размещенной на сайте genplan.admomsk.ru).

2. письменной форме предусмотрен прием обращений посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также в Рабочий орган администрации Омска по организации и проведению общественных обсуждений по адресу: 644099, город Омск, улица Гагарина, дом 32, корпус 1, каб. 517, каб. 520 (за исключением выходных и праздничных дней). Обращаем внимание, что, выбрав этот способ подачи предложений, вы должны учесть время на доставку почтового отправления. Адресат должен получить письмо не позднее 19 июня.

По итогам общественных обсуждений после 19 июня все предложения будут переданы разработчику для анализа и оценки возможности учета в итоговой редакции генплана.

Проект выполнен институтом территориального планирования «Град» на основании

ИСТОЧНИК KP.RU