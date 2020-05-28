Депутаты горсовета на публичных слушаниях внесли ряд пожеланий к исполнению бюджета на 2020 год

28 Май 2020 2020-05-28T09:53:56+03:00

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В омском городском совете закончились публичные слушания. На них депутаты и активные жители подробно рассматривали главный финансовый документ по итогам 2019 года. Отмечая его особенности, народные избранники и другие участники публичных слушаний оставили ряд пожеланий для администрации Омска на текущий год.

Президент Союза организаций торговли региона Борис Сватков предложил внимательнее следить за содержанием новых детских хоккейных коробок, которые строятся на средства бюджета во дворах. В прошлом году на эти цели потратили 10 миллионов из казны. А также упростить процедуру выноса несанкционированных киосков. Замечание поддержал председатель комитета горсовета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов.

- Согласен. Чтобы мы не возили эти киоски по городу туда-сюда: а то мы убираем, а они снова появляются, - заметил он.

Депутат Юрий Козловский обратил внимание муниципалитета на ситуацию с дорогами в городе.

- У нас в довольно нормальном состоянии центральные магистрали. Их делают, но через 1-2 года появляются недочеты - колейность, например. И другой момент: мы забываем об окраинах. Скажу по своему избирательному округу: в ужасном состоянии улицы Барабинская, Сажинская, Берко Цемента. Хотелось бы знать, когда мы будем делать капремонт дорог там. В этих районах много грузового транспорта, который разбивает асфальт.

Депутат Алексей Ложкин предложил подумать мэрии о том, чтобы провести переговоры с областным правительством.

- Предлагаю увеличить в городской бюджет возврат средств с собранных в Омске налогов с 5% до 8%.

А депутат Юрий Федотов в очередной раз обратил внимание на значимость работы по поступлению доходов с земли.

- Я не согласен, что у нас нет возможности влиять на поступления с земли. Эти доходы связаны с кадастровой оценкой земли, которая меняется раз в 3 года. Как раз впереди переоценка. Вот на эту работу нужно обратить внимание, - резюмировал Юрий Федотов.

Все предложения депутатов рассмотрят на заседании в горсовете 11 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU