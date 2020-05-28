Депутаты горсовета рассмотрели на публичных слушаниях бюджет Омска за 2019 год

28 Май 2020 2020-05-28T08:54:35+03:00

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В омском горсовете состоялись публичные слушания об исполнении бюджета Омска за 2019 год. Об основных цифрах главного финансового документа города депутатам рассказала первый заместитель директора департамента финансов и контроля Ольга Илютикова. Исполнение бюджета составило чуть больше 23 миллиардов рублей. Дефицит - около 660 млн. По сравнению с прошлым 2018 годом доходы, благодаря продуктивной совместной работе администрации и депутатов горсовета, выросли на 25%. Выросли на 33% (3,2 млрд. рублей) и безвозмездные поступления в бюджет из вышестоящих источников.

Неналоговые поступления составили 1,3 млрд. рублей (это поступления от штрафов, пользования муниципальным имуществом и платные услуги). Больше всего средств из бюджета в 2019 году было выделено на сферу образования - 46% от всех денег. На ремонт образовательных учреждений из казны было выделено 139 млн, на материально-техническую базу 30,2 млн. На создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей до трех лет из бюджета в прошлом году направили 26, 6 млн. Особое внимание депутаты горсовета и представители администрации уделяли исполнению майских указов президента и национальных проектов. На национальные проекты в 2019 году потрачено около 2,4 млрд. рублей.

- Отчет об исполнении бюджета, представленный на публичных слушаниях, соответствует плану и достоверно отражает кассовое исполнение бюджета, - дала свое заключение исполнению бюджета на публичных слушаниях председатель Контрольно-счетной палаты Омск Ирина Лен.

Председатель комитета горсовета по финансово-бюджетным вопросам депутат Юрий Федотов отметил еще на один важный момент с казной города.

- Видим снижение неналоговых доходов - в основном от снижения поступлений от аренды земли. Ясно, что это произошло из-за взысканных и изъятых средств по суду у города за прошлые периоды. Но этот вопрос находится на жестком контроле профильного комитета. Там мы будем обсуждать какая помощь нужна департаменту имущественных отношений, чтобы собирать нужный объем средств. В этом году мы ожидаем снижение поступлений по этому виду доходов из-за общемировой ситуации с коронавирусом и его последствий, - сказал Юрий Федотов.

ИСТОЧНИК KP.RU