На омича, который якобы пришел в Кадетский корпус с пистолетом, не стали возбуждать уголовное дело

26 Май 2020 2020-05-26T15:20:04+03:00

Николай Кравченко и Владислав Юрьев (на фото стоят по центру) до всей этой истории были в хороших отношениях. Фото: Личный архив

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Конфликт между отцом одного из воспитанников и преподавателями Кадетского корпуса произошел в феврале. Ротный Иван Никанин заявил в полицию, что на него напал Владислав Юрьев. Сам педагог отказался общаться с журналистами.

А вот Юрьев рассказал «Комсомолке», что пришел в учебное заведение защитить своего сына. Подростка перед всем строем сильно унизил педагог, и отец пытался выяснить, что же произошло. Кроме того, Владислав уже не раз до этого поднимал вопрос неподобающего поведения педагогов. В частности последние позволяли себе нецензурную брань в отношении детей.

По словам Владислава, заявление в полицию – попытка отомстить ему за жалобы, никакого оружия он в Кадетский корпус не проносил и тем более никому им не угрожал. Все это время шла проверка случившегося. И вот стали известны ее результаты.

Как подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД, по результатам проверки состава преступления не обнаружено, в возбуждении уголовного дела в отношении Владислава Юрьева отказано.

А вот начальник Кадетского корпуса Николай Кравченко после многочисленных жалоб родителей воспитанников и разгоревшегося в учебном заведении скандала был уволен.

ИСТОЧНИК KP.RU