В Омске отец курсанта угрожал пистолетом воспитателю кадетского корпуса, сильно унизившего его сына

Уже несколько дней вооруженный конфликт отца одного из курсантов с воспитателем - главная обсуждаемая тема в омском кадетском корпусе. Как стало известно, "Комсомолке" на территорию военного учебного заведения с пистолетом прошел отец кадета - председатель федерации самбо и дзюдо Владислав Юрьев. После этого он направился к преподавателю Ивану Никанину. В ярость мужчину привели слова педагога, сказанные в адрес его сына на построении при других кадетах. После перепалки с угрозами ротный Никанин обратился в полицию. По нашей информации, у Юрьева есть разрешение на ношение оружия. В УМВД факт конфликта нам подтвердили.

- Действительно, воспитатель кадетского корпуса обратился к нам с заявлением. Он утверждает, что родитель курсанта угрожал ему в учебном помещении пистолетом. Сам отец учащегося это отрицает. Но воспитатель ссылается на свидетельства других сотрудников кадетского корпуса. Пока у нас слова одного человека против другого. Камер наблюдения в помещении не было. Пока проводится проверка, родитель не задержан. О причинах конфликта мы пока не знаем, - рассказал "Комсомолке" руководитель пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

В то же время, как выяснила "Комсомолка", в ярость отца курсанта могли привести слова Никанина, сказанные в адрес его сына. Педагог одернул отвлекавшегося в строю подростка, который разговаривал с другим учащимся. И сказал оскорбительную для мужского достоинства фразу. Шутка и смех других курсантов сильно не понравилась Юрьеву-младшему, история дошла до его отца.

Сам воспитатель кадетского корпуса обсуждать детали конфликта с нами не захотел.

Иван Никанин, предположительно, обидел курсанта своим замечанием.Фото: Одноклассники

- Ой, нет-нет-нет. Я ничего говорить не буду! До свидания, - занервничал Иван Владимирович и после этого отключил телефон.

В самом кадетском корпусе тоже крайне болезненно восприняли наш интерес к конфликту, случившемся в его стенах. Вероятно, там сейчас разбираются, как человек смог пронести на территорию режимного учебного заведения оружие.

- Здравствуйте, редактор газеты "Комсомольская правда" беспокоит...

- Я рад за вас. Звоните в Миноборны, все, до свидания, - отрезал заместитель начальника кадетского корпуса по воспитательной работе Игорь Банченков.

Дозвониться до отца курсанта Владислава Юрьева нам пока не удалось. Однако он уже попадал в конфликтные ситуации. В 2015 году мировой суд признал его виновным в нанесении побоев сотрудника ЧОП. Ссора вспыхнула из-за того, что Юрьев застал спящими охранников, которые стерегли по договору его коттедж. В любом случае "Комсомолка" готова предоставить ему право высказать свою точку зрения.

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Владислав рассказал, что он папа шестерых детей, поэтому к вопросам воспитания относится особенно внимательно. У него три дочери и три сына, все спортсмены. Старший, 13-летний мальчик сам захотел учиться именно в Кадетском корпусе. Несмотря на связи отца, сдал все экзамены самостоятельно и поступил туда без протекции. Но все обернулось совсем не так, как он мечтал. (Подробнее...)