Названа дата, когда решат, открывать ли дежурные группы в омских садиках
Напомним, губернатор Омской области распорядился продлить режим полной готовности в регионе до 3 июня. Несмотря на то, что нерабочие дни уже закончились, местным жителям нельзя выходить на улицу. Одновременно с этим им советуют побольше бывать на свежем воздухе. Видимо, одиночные прогулки все-таки разрешены.
Очередное заседание регионального оперштаба по коронавирусу, где будут решать продлять ли самоизоляцию, запланирован на следующий понедельник, 1 июня. Все зависит от рекомендаций Роспотребнадзора, который в свою очередь ориентируется на эпидситуацию. Также, вероятно, обсудят еще один важный вопрос: открывать ли дежурные группы в садиках.
Напомним, сейчас Омская область уже выходит на пик заболеваемости. По прогнозу главы регионального минздрава Ирины Солдатовой, начало плато возможно уже в конце июня.
ИСТОЧНИК KP.RU