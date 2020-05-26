Названа дата, когда решат, открывать ли дежурные группы в омских садиках

26 Май 2020 2020-05-26T11:08:47+03:00

Садики при условии соблюдения всех санитарных норм могут открыть уже скоро. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Напомним, губернатор Омской области распорядился продлить режим полной готовности в регионе до 3 июня. Несмотря на то, что нерабочие дни уже закончились, местным жителям нельзя выходить на улицу. Одновременно с этим им советуют побольше бывать на свежем воздухе. Видимо, одиночные прогулки все-таки разрешены.

Очередное заседание регионального оперштаба по коронавирусу, где будут решать продлять ли самоизоляцию, запланирован на следующий понедельник, 1 июня. Все зависит от рекомендаций Роспотребнадзора, который в свою очередь ориентируется на эпидситуацию. Также, вероятно, обсудят еще один важный вопрос: открывать ли дежурные группы в садиках.

Напомним, сейчас Омская область уже выходит на пик заболеваемости. По прогнозу главы регионального минздрава Ирины Солдатовой, начало плато возможно уже в конце июня.

ИСТОЧНИК KP.RU