2020-05-26T10:06:29+03:00
Общество

Глава минздрава рассказала, когда в Омской области наступит плато по коронавирусу

Сейчас в Омской области уже более 1 000 подтвержденных случаев COVID-19
Станислав МУХИН
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Сейчас заражены больше 1 000 человек.Сейчас заражены больше 1 000 человек.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Омской области продолжается борьба с распространением коронавируса. В последнюю неделю каждые сутки заражается в среднем 50-70 человек. Ранее в минздраве прогнозировали пик эпидемии на конец мая. В целом прогнозы ведомства сбылись. В последние недели заметен рост количества заболеваний. Однако на выход о плато пока говорить пока рано. Свой прогноз озвучила министр омского здравоохранения Ирина Солдатова.

- К середине июня, наверное, мы выйдем на стабилизацию и на незначительное снижение. На остановку процесса. За последние 3-4 суток мы не ожидали такого прироста больных. Мы не знаем, что будет завтра, насколько люди пойдут за помощью. Пока не выйдем на плато, мы не сможем оказывать плановую медпомощь. Она возможна только на третьем этапе снятия ограничений, – в эфире "Радио России" сказала чиновница.

Сейчас в Омской области выявлено 1097 случаев коронавируса. От диагноза COVID-19 в регионе умерли 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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