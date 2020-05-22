2020-05-22T14:58:23+03:00
Общество

Мэр Омска проинспектировала построенный в прошлом году новые детсады

Глава города уверена: детей и их родителей должна окружать только комфортная обстановка
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Оксана Фадина совершила рабочую поездку по дошкольным учреждениям Омска.Оксана Фадина совершила рабочую поездку по дошкольным учреждениям Омска.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Мэр Омска Оксана Фадина во время рабочей поездки проверила готовность новых детсадов к приему детей. Глава города осмотрела дошкольные учреждения, построенные в прошлом году. Вместе с мэром в осмотре участвовали заместители, сотрудники МЧС и представители подрядчиков. Оксана Николаевна проинспектировала следующие садики: по ул. Лисицкого (детский сад № 264 на 101 место); ул. 22-я Рабочая (дошкольные группы на 101 место в школе № 138); ул. Краснознаменная (детский сад № 366 на 140 мест); в 13-м микрорайоне (детский сад на 196 мест № 65).

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэр осталась довольна увиденным. Она внимательно осмотрела прилегающую территорию. Дошкольные учреждения в ближайшее время могут получить лицензию Роспотребнадзора.

- Несмотря на ряд замечаний к фасаду и благоустройству, степень готовности садов достаточная для того, чтобы уже в начале июня обратиться в Роспотребнадзор за лицензией. После детские сады распахнут двери для ребятишек. Причём они могут рассчитывать не только на присмотр и уход — мы планируем получить лицензию на образовательную деятельность, — рассказала Оксана Фадина.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Глава города уверена: детей и их родителей должна окружать комфортная обстановка. Поэтому сейчас в Омске не только строят новые садики, но и приводят в поряд прилегающую территорию.

В этом году строительство новых дошкольных учреждений в Омске в рамках нацпроекта «Демография» продолжится. Запланировано строительство еще 7 садиков, которые смогут принять почти 1 500 малышей.

- по ул. 1-я Станционная — на 140 мест (ЛАО);

- в пос. Биофабрика — на 310 мест (ЦАО);

- по ул. 21-я Амурская (мкр. «Амурский-2») — на 310 мест (ЦАО);

- по ул. Светловская — на 140 мест (ЛАО);

- в мкр. «Прибрежный» — на 260 мест (КАО);

- по ул. С. Тюленина — на 140 мест (САО);

- в мкр. «Большие поля» — на 140 мест (САО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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