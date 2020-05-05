«Не смог уберечь свой коллектив»: Уволили главврача омской больницы, где коронавирусом заразились врачи

5 Май 2020 2020-05-05T18:39:50+03:00

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Министр здравоохранения Омской области уволила главврача Горбольницы №1 имени Кабанова, где персонал заболел коронавирусом. После нескольких заболевших медучреждение закрыли на карантин. А медиков экстренно направили на сдачу тестов. В итоге весь персонал без масок встал в одну большую очередь. Фото этой толпы облетело все соцсети и возмутило омичей. Из-за этой очереди заразиться могли десятки человек.

Глава минздрава после шумихи уволила главврача больницы Георгия Соболева. Она уже прокомментировала его отставку.

- Он не смог уберечь свой коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности, - сказала министр. - Хотелось бы отметить, что у нас в некоторых медицинских учреждениях были случаи коронавируса. Мы закрывали отделения, переводили пациентов, проводили дезинфекцию, обследовали. Медицинский персонал и это все прекращалось.

Ирина Солдатова заявила, что ситуация со вспышкой коронавируса на территории больницы под контролем. Уже обследовали 70% врачей - у них отрицательные тесты.

ИСТОЧНИК KP.RU