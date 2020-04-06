Фасады домов, отремонтированных осенью к приезду президентов в Омск, уже начали отваливаться

6 Апр 2020 2020-04-06T06:39:25+03:00

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Целый миллиард выделили Омску на ремонт фасадов домов к приезду президентов России и Казахстана на Форум. Предстояло сделать больше 160 многоэтажек. Уже тогда многие омичи, даже далекие от строительства, сомневались, что работы успеют выполнить в срок.

Закончить ремонт собирались к 1 сентября. Но к указанному сроку не было выполнено и четверти объемов работ. Форум уже прошел, а строители доделывали фасады до конца декабря. Выполнять такой ремонт в мороз крайне не рекомендуют.

В итоге результат оказался предсказуемым. Фасады не простояли и года. На доме по проспекту Карла Маркса штукатурка уже начала отваливаться. Появилось видео с последствием работ на доме. Между окнами на четвертом и пятом этажах осыпался огромный кусок штукатурки.

- Вот такой ремонт, который мы ждали 50 лет. Видите, все лежит на земле, - говорит на появившемся в соцсетях ролике одна из жительниц дома.

Власти видео пока никак не прокомментировали. О проблемах некачественного ремонта и срывах сроков выполнения работ "Комсомолка" подробно писала. Часть домов доделывали уже в декабре-январе. Уже тогда мы писали, что не некоторых домах штукатурка не продержится и года.

Последствия ремонта на пр. Карла Маркса (05.04.2020).

ИСТОЧНИК KP.RU