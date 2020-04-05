2020-04-05T07:51:09+03:00
Общество

Оперштаб Омской области: Ждем результат теста на коронавирус нескольких пациентов

Стало известно, сколько больных коронавирусом в Омской области
Станислав МУХИН
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Пока в Омской области 10 случаев коронавируса.Пока в Омской области 10 случаев коронавируса.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Омской области продолжается борьба с распространением коронавируса. По состоянию на утро 5 апреля число заболевших коронавирусом составляет 10 человек. Но количество случаев covid-19 в регионе еще может вырасти.

- С подтвержденным в «Векторе» диагнозом – 10 человек, ожидаем результатов еще нескольких пациентов сегодня в течение дня, - уточнили "Комсомолке" в оперативном штабе.

Состояние 62-летнего омича, который находился до этого в реанимации, удалось стабилизировать. Добавим, что почти 7 000 омичей сняты с домашнего наблюдения медиками. У них никаких признаков ОРВИ после возвращения из-за границы и контактов с больными коронавирусом не нашли. В апреле омский аэропорт прекращает принимать заграничные авиарейсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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