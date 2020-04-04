2020-04-04T07:55:30+03:00
Происшествия

«Попался спекулянт!»: Полиция задержала омича, втридорога торговавшего масками и туалетной бумагой

В УМВД проводят проверку
Станислав МУХИН
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Высокую цену сибиряк объяснил повышенным спросом.Высокую цену сибиряк объяснил повышенным спросом.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все больше желающих заработать на беде и всем что связано с коронавирусом. Одного такого жителя Омска заметили прохожие. Мужчина поставил машину с объявлением "Макси". Продавал их по завышенной цене. О спекулянте прохожие сообщили в полицию. Сибиряка вызвали в отделение для пояснений.

- Мужчина пояснил, что стал предлагать прохожим услуги по пошиву специальных средств защиты по стоимости 80 рублей за штуку. Также реализовывал туалетную бумагу, средства дезинфекции и другие предметы, спрос на которые повышен. Стоимость реализуемых товаров он объяснил ситуацией на рынке, - сообщает пресс-служба УМВД.

Сейчас в полиции проводится проверка. Там решают, что делать с 44-летним спекулянтом.

Добавим, что число заболевших коронавирусом в Омске на 4 апреля 2020 года составило 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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