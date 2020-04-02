Омич хотел оптом закупить медицинские маски, но нарвался на мошенников

2 Апр 2020 2020-04-02T11:00:25+03:00

Мужчина перевел предоплату, но заказанного товара так и не дождался

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46-летнего омича привлекло объявление о продаже дешевых медицинских масок – 10 рублей за штуку. Он решил, что упускать такое выгодное предложение в условиях пандемии коронавируса – просто непростительное преступление – и закупил сразу партию из 1000 масок.

«Продавец», с которым омич общался в мессенджере, потребовал предоплату в 50% от стоимости товара. Когда покупатель перевел деньги на указанный счет, оптовик перестал выходить на связь.

– В настоящее время проводится проверка по данному факту, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», – сообщает пресс-служба областного УМВД.

"Комсомолка", кстати, выясняла, где в Омске купить медицинские маски. Подробности можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU