2020-04-02T08:45:17+03:00
Общество

Новым министром здравоохранения Омской области стала Ирина Солдатова

Недавно она переехала в наш город из Москвы
Анна МИКУЛА
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Ирина Солдатова по профессии врач-неонатолог.Ирина Солдатова по профессии врач-неонатолог.
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У омичей появилась надежда, что уже в ближайшее время по крайней мере в роддомах будет наведен порядок. Новым региональным министром здравоохранения стала врач-неонатолог из Москвы Ирина Солдатова.

Сегодня, 2 апреля, губернатор Александр Бурков представил ее омским главврачам и сотрудникам минздрава Омской области.

– Глава региона отметил, что Ирина Геннадьевна имеет богатый опыт работы в сфере здравоохранения, в том числе на руководящих постах, и хорошо понимает все проблемы отрасли, – говорится в сообщении пресс-службы областного правительства. – Также Александр Бурков выразил уверенность, что омское медицинское сообщество будет поддерживать Ирину Солдатову в работе. Именно командный подход, по мнению губернатора, должен помочь нашему региону в условиях распространения коронавируса и продолжить путь развития, после того, как вирус удастся победить.

Напомним, предыдущий министр Дмитрий Вьюшков написал заявление об увольнении после того, как глава региона раскритиковал его работу в свете борьбы с распространением Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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