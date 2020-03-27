2020-03-27T13:49:38+03:00
Общество

У студентки из Омска в Казахстане не подтвердился коронавирус

Тест показал отрицательный результат
Станислав МУХИН
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Ранее сообщалось, что у студентки из Омска, которая училась в Казахстане, обнаружили коронавирус. О диагнозе стало известно сразу же после ее прибытия в Павлодар на поезде. Однако, как рассказали в оперативном штабе при омском минздраве, диагноз у сибирячки не подтвердился.

Сейчас девушка находится в одной из казахстанских инфекционных больниц с температурой 37,5.

- У меня взяли кровь и мочу. Говорили, что отправят в Астану (Нур-Султан)… Всю ночь я не спала, ждала результат, в полшестого ко мне зашли и сказали, что все отрицательно. Я успокоилась и легла спать, - рассказала девушка в соцсетях.

Она написала заявление в полицию за разглашение личных данных и своего медицинского диагноза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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