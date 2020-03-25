У студентки из Омска нашли коронавирус в Казахстане

Первый случай коронавируса выявлен у омички. Правда, зафиксировали его врачи на территории Казахстана, где она учится. У 27-летней сибирячки, приехавшей на поезде из Омска в Петропавловск, была температура 37,6 и жалобы на общее состояние. Тест подтвердил наличие у нее коронавируса. Как сообщают СМИ Казахстана, контактировала она только с матерью. Сейчас все, кто ехал в одном вагоне с омичкой взяты медиками под наблюдение.

- На сегодня состояние пациентки удовлетворительное, температуры нет, жалоб не предъявляет, - цитирует Kazinform руководителя управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Тимур Султангазиев.

Девушка приехала на поезде из Омска, поэтому на сообщение коллег уже отреагировали в оперативном штабе при минздраве:

- Между Омском и Казахстаном есть прямые поезда. А также еще есть вокзал, где масса людей, есть такси и т.д. Напомню также основные способы передачи: коронавирус попадает в организм через слизистые — конъюнктивы глаз, носа, верхних дыхательных путей. Люди в поезде имеют очень тесный с бытовой точки зрения контакт, так что говорить о том, что девушка заразилась именно в Омске, а не от кого-то из пассажиров, все-таки не стоит, - подчеркнули в оперативном штабе.

Там также подчеркивают: ни одного случая коронавируса в Омской области не выявлено.