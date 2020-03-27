27 Март 2020 2020-03-27T10:22:40+03:00

Число потенциальных носителей коронавируса в Омске увеличилось почти до 4 тысяч человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Тем временем уже у 700 местных жителей, находившихся на карантине, диагноз не подтвердился

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что кольцо вокруг нашего региона становится все уже – новые случаи заражения Covid-19 каждый день обнаруживают в соседних регионах – в Омской области пока не выявили ни одного заболевшего.

В это время число потенциальных носителей смертельно опасной заразы увеличилось. По данным на 27 марта под наблюдением медиков находятся 3980 человек, в инфекционной клинической больнице № 1 с признаками ОРВИ – 19. Для 698 омичей карантин закончен, и они приступили к своим обычным делам, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Напомним, медики призывают омичей быть осторожнее и по возможности провести следующую неделю дома.

ИСТОЧНИК KP.RU