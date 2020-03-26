Как будут работать детские сады и школы в Омске после объявления недели с 30 марта по 5 апреля нерабочей

Объявление недели с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса застало многих омичей врасплох. Вопреки указу президента многие коммерческие фирмы продолжат работать, а значит остаться дома у сотрудников не получится. А между тем, на выходные уходят воспитатели садиков, а, значит, дошкольные учреждения со следующей недели будут закрыты. Об этом сообщила министр регионального образования Татьяна Дернова. И теперь омичам нужно решать, с кем оставлять детей.

- Садики до последних дней работали. Там группы изолированы, дети не соприкасаются так, как в школе. Поэтому закрывать на карантин их не стали. Но со следующей рабочей недели работники дошкольных учреждений получают выходные дни до 5 апреля. Из-за этого все детские садики будут закрыты, - внесла ясность Татьяна Дернова.

При этом чиновница дала понять, что власти даже не рассматривают возможность создания каких-то дежурных группы. Родителям, которым работодатели не разрешать остаться дома, придется самим выкручиваться и думать, с кем оставить маленьких детей. Министр считает, что этот вопрос властям нужно обсуждать с работодателями.

- Поймите, указ президента о нерабочей неделе касается всех сотрудников бюджетной сферы. Наши работники тоже находятся под риском заражения. Они имеют право на режим самоизоляции. Поэтому вопрос нужно обсуждать с работодателями всем структурам, - сказала Татьяна Дернова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Митрополит из-за Covid-19 разрешил верующим не причащаться

Омский Митрополит Владимир ответил на вопросы о том, безопасно ли целовать иконы во время посещения церквей и нет ли риска заражения коронавируса. В храмах и соборах города уже начали обрабатывать все спиртом.

Владыка отметил: те, кто боится заразиться, могут пока молиться дома. Для тех же, кто все же планирует посетить храм, есть все условия.

- Если у вас есть такие мысли, что вы боитесь, что заразитесь, то не надо идти причащаться лучше. У нас сейчас практикуют: лжицу макают в спирт, потом вытирают её. Раз есть такие требования. У нас в соборе все есть, я благословил, - сказал в эфире 12 канала митрополит.