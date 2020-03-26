«Я знаю, как побить Емельяненко»: Омский боец Шлеменко ответил на «бздило картонное» и принял вызов

26 Март 2020 2020-03-26T09:07:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Продолжается пока лишь заочное противостояние скандального бойца Александра Емельяненко с омским спортсменом Александром Шлеменко. Первый вызвал сибиряка на поединок, записав ролик в своем Instagram. Правда, драться предложил почему-то по правилам бокса. При этом Емельяненко сделал это в довольно резкой форме, спросив омского бойца, не бздило ли картонное он.

Шлеменко моментально ответил оппоненту. На бой согласился, но лишь по правилам ММА. При этом омич заявил, что знает, как победить Емельяненко.

- Я понимаю, как бы я побил Александра Емельяненко. Как? Используя технику грязного бокса, - пошутил Шторм в интервью журналисту Александру Лютикову на его канале "Разрешите вас перебить". - Зачем я буду говорить, как и что. Чтобы он подготовился? Будет бой, все увидите.

Шлеменко отвечает Емельяненко .Александр Емельяненко вызвал на бой Александра Шлеменко. Реакция Шлеменко - в интервью Александру Лютикову. Скидка 25% по промокоду ЛЮТЫЙ в лучшей сети магазинов для бойцов: https://octagon-shop.com/?utm_source=youtube&utm_medium=lutikov&utm_campaign=lutikov Лютиков в инстаграме: https://instagram.com/a_lutikov Подпишись на этот канал: https://www.youtube.com/channel/UClk_DNP1t5fXhu9yBQRD6yg?sub_confirmation=1 00:41 Александр Емельяненко вызывает Шлеменко на бой 01:11 Реакция Шлеменко: Хорошо хоть не по каратэ меня вызвал, а по боксу 02:07 Шлеменко готов выйти с Александром Емельяненко по ММА. И вспоминает, как Емельяненко съехал с вызова от боксера Чахкиева 03:05 Слова Шлеменко, которые задели АЕ 04:23 Если он хочет за эти слова спросить - пусть пробует 05:17 Емельяненко утверждает, будто Шлеменко хотел выйти вместо Кокляева на бой по боксу. Как было на самом деле 06:05 Александр Емельяненко не дерется с тяжами в ММА уже второй год. Почему ему так интересны средневесы и штангисты по правилам бокса? 06:56 Когда в ММА не было весовых категорий, это было прикольно . Почему Шлеменко интересен бой с АЕ в смешанных единоборствах 08:31 Про медицинские тесты перед боем с Александром Емельяненко 09:40 В Омске была ночь, когда Емельяненко сделал вызов. Как Шлеменко узнал об этом вызове 11:02 Как Шлеменко думает побить А.Емельяненко в ММА 11:49 К Емельяненко очередь из тех, кто бросает вызовы. А я, наверное, первый, кого он вызвал сам 12:10 Про бздило картонное . Обращение Шлеменко к Александру Емельяненко #шлеменко #емельяненко Инстаграм Александра Шлеменко: https://instagram.com/alexandershlemenko Инстаграм Александра Емельяненко: https://instagram.com/alexemelyanenko Интервью Шлеменко Оксане Кравцовой: https://www.youtube.com/watch?v=b84VMfp9oFI

ИСТОЧНИК KP.RU