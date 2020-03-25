«Шлеменко, бздило картонное, выходи - побью тебя!»: Омский боец ответил на вызов и оскорбления Александра Емельяненко

Скандально известному Александру Емельяненко, которого давно все списали как профессионального бойца, кажется, понравилось всеобщее внимание прессы. Его ноябрьский поединок с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым стал едва ли не главным событием месяца. Емельяненко без особых проблем в первом раунде нокаутом победил соперника, который к боям вообще-то не имеет никакого отношения. Но устроенное шоу на просторах интернета оценили.

И вот Александр Емельяненко в неожиданно появившемся перерыве между скандалами нашел себе нового соперника. Он решил устроить поединок с омским бойцом Александром Шлеменко. Рецепт вызова стандартен: записать видеообращение в соцсетях, бросить клич и оскорбить предполагаемого соперника.

- Наткнулся на февральскую статью, в которой Шлеменко рассуждает, что народ сделал из меня миф непобедимого. Выходи, подеремся с тобой. Ты еще перед боем с Кокляевым собирался выйти против меня, если тот травмируется. Выходи, если ты не бздило картонное, по правилам бокса. Я тебе с удовольствием побью! - говорит на видео Емельяненко.

Ответ Шторма долго ждать себя не заставил. Правда, Александр Шлеменко, который остается профессиональным бойцом ММА, сделал ход конем. И согласился драться, но по правилам ММА. И здесь, как считают многие эксперты, шансов у Емельяненко уже гораздо меньше. Даже несмотря на разницу в росте и весе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/768573" frameborder="0"></iframe> Александр Емельяненко вызывает на бой Шторма и оскорбляет его.

- Неожиданно приятно быть первым в статусе вызванного Александром Емельяненко. Тем более, что к нему уже выстроилась целая очередь, кто вызывает на поединок уже его. Как ты выразился, бздило картонное, так вот им я не являюсь - принимаю твой бой, но по правилам ММА. Так что жду от тебя конкретики, - заявил Шторм.

Так что в ближайшие месяцы всех нас, кажется, ожидает интересный поединок. Если Александр Емельяненко на утро не одумается, конечно.