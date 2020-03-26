Депутаты обсудили, как защитить омские памятники архитектуры от варварского ремонта

26 Март 2020 2020-03-26T08:36:43+03:00

Предприниматели, которым передадут в аренду такие здания, должны будут оставить залог на время реконструкции

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В Омском горсовете прошло первое заседание нового комитета по муниципальной собственности. Депутаты обсудили вопрос передачи памятников архитектуры в аренду. Суть в том, что разрушающиеся здания отдают предпринимателям за символическую плату. Однако арендатор обязан за свой счет привести такой дом в порядок.

– При работе мы выявили несколько упущений, поэтому в Решение горсовета № 150 необходимо внести изменения, – сообщил выступавший перед парламентариями глава омского депимущества Дмитрий Махиня. – Важно прописать сроки: не более двух лет со дня получения здания в аренду – на оформление сметы и не более семи лет на полное завершение работ.

Также предлагается ввести дополнительные гарантии сохранности памятника архитектуры. Арендатору придется предоставить обеспечение исполнения договора.

Депутат Георгий Архипов поинтересовался, для чего это нужно. Дмитрий Махиня ответил, что это поможет избежать варварского уничтожения старых, зачастую деревянных построек. Такая финансовая гарантия даст уверенность, что здание будут восстанавливать с соблюдением всех правил.

Но есть и серьезные сложности. Теперь по 159 ФЗ такие дома арендаторы не смогут купить. Это сразу отсекло и без того немногочисленных претендентов на ветхие омские постройки.

– У нас был потенциальный арендатор дома по адресу: Газетный переулок, 3. Но когда стало ясно, что даже восстановив здание, он не сможет стать его владельцем, предприниматель снялся с торгов. Дело в том, что в России стоимость реконструкции дороже, чем в среднем во всем мире, поэтому желающих мало.

Также выяснилось, что сейчас в Омске есть 72 таких ветхих помещения. Но в аренду пока сдаются только 11. Остальные уже используются муниципалитетом. Кроме того, по закону можно сдавать только нежилые памятники архитектуры.

Депутаты приняли проект решения № 150 в первом и во втором чтениях. Теперь его рассмотрят на пленарном заседании Омского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU