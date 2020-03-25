2020-03-25T14:49:37+03:00
Общество

В омском общежитии, где обвалилась часть стены и продолжают жить люди, объявили «режим локальной ЧС»

Это подразумевает, что дом обнесут ленточкой и будут каждый день проверять
Анна МИКУЛА
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Все случилось в той части здания, где находятся душевые.Все случилось в той части здания, где находятся душевые.Фото: vk.com
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Напомним, 16 марта у видавшей виды многоэтажки в Нефтяниках обрушилась часть фасада. Выяснилось, что кирпичная кладка распалась под душевой в общежитии на проспекте Мира, 88б.

Спустя полмесяца в здании, где продолжают жить люди, решили ввести «режим локальной чрезвычайной ситуации». На практике это подразумевает, что опасный участок оградят ленточкой и будут ежедневно проверять, не отвалились ли новые кирпичи.

– Режим локальной чрезвычайной ситуации объявлен, как необходимая мера для решения финансового вопроса по дальнейшему ремонту, – сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства. – 18 марта департаментом городского хозяйства подготовлена сметная документация на комплексное обследование дома. В настоящее время проектная организация ООО «АРХБЮРО 91» проводит комплексное обследование дома. Срок – до 27 марта.

Результаты направят в областное минэнерго. Если там сочтут это необходимым деньги, на дом выделят по программе капремонта – правда, только на восстановление обвалившегося участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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