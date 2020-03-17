2020-03-17T08:33:21+03:00
Происшествия

В Омске обрушилась стена многоэтажки

На месте работает комиссия мэрии [фото]
Станислав МУХИН
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Все случилось в той части здания, где находятся душевые.Все случилось в той части здания, где находятся душевые.Фото: ВКонтакте
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Неприятную картину наблюдали жители общежития по проспекту Мира, 88Б. Там частично обрушилась кирпичная стена здания. Из-за вывалившихся кирпичей на 1 этаже даже повело оконный проем. Люди, живущий в здании, всерьез опасаются за свое здоровье. Они жалуются на выводы чиновников мэрии о том, что после случившегося угрозы для их жизней нет.

- В Омске обвалилась стена общежития. При этом дом, в котором зарегистрировано 314 человек, не является аварийным. Управление единой дежурно-диспетчерской службы департамента общественной безопасности сообщает, что угрозы жизни и здоровью людей нет, - сообщил подробности в соцсетях один из жителей.

Ситуацию с обрушением дома уже прокомментировали в администрации. На месте работают представители департамента горхозяйства и жилищной политики.

- Данная территория в ближайшее время будет ограждена силами УК. Отметим, что это - стена нежилого блока здания, примыкает к душевым комнатам, в которых наблюдается повышенная влажность и намокание стен. Ведутся меры по ограничению доступа в данный блок до окончания работы комиссии и выяснения всех обстоятельств. Жители дома не подавали заявление на признание дома аварийным, капитальный ремонт здания намечен на 2021-22 годы, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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