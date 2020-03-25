Аноним снова сообщил о минировании рейса Омск - Москва

25 Март 2020 2020-03-25T12:47:10+03:00

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О минировании сразу 13 самолетов стало известно 24 марта. Об этом сообщил аноним в авиационные службы. Среди якобы заминированных самолетов оказался и рейс из Омска в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Однако несмотря на информацию о нахождении на бортах бомбы, все самолеты благополучно приземлились в аэропортах назначения. Это же касается и самолета из Омска. По факту ложных сообщений силовики проводят проверки.

Напомним, это уже не первое подобное сообщение. В начале марта неизвестный точно так же заявил о минировании самолета Москва - Омск, вылетевшего из Шереметьево. Взрывное устройство тогда так и не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU