В Омске сел самолет из Москвы, о минировании которого сообщил аноним

Неожиданное сообщение поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево. Неизвестный в письме утверждал, что летевший в тот момент из столицы в Омск Airbus А320 заминирован. Эту информацию передали экипажу воздушного судна. Однако капитан самолета принял решение не менять маршрут, а садиться в Омске.

Как выяснила «Комсомолка», около 14 часов судно благополучно приземлилось.

– Самолет сел буквально пару минут назад, что происходит на борту, пока неизвестно. Звоните в приемную, – посоветовали в справочной службе омской воздушной гавани.

Но на данный момент руководство аэропорта не отвечает ни на один из указанных на сайте телефонов.

В пресс-службе линейного управления МВД на транспорте по СФО сообщили, что пока в сводке эти данные не появлялись.

По нашим данным, сами пассажиры не знают о данном сообщении. Источник в силовых структурах подтвердил, что самолет действительно сел в аэропорту Омска. Что будет с бортом происходить сейчас, мы выясняем.

– Информацию о том, что действительно было сообщение о некоем взрывном устройстве на борту подтверждаем, – рассказали в дежурной части линейного управления МВД на транспорте в омском аэропорту. – В ближайшие несколько часов там будут проводиться работы. Только после этого времени мы сможем дать более подробную информацию.

ОБНОВЛЕНО

Только что появилась ясность в истории с «заминированным» самолетом:

– Пассажирский лайнер Airbus А320, выполнявший рейс Москва–Омск, благополучно совершил посадку в пункте назначения. Служба безопасности аэропорта провела работы по обнаружению взрывчатых устройств на борту самолета. Как выяснилось, сообщение о минировании самолета оказалось ложным, – рассказали в пресс-службе омского аэропорта. – Сообщение, что воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот», выполняющее рейс 1640 по маршруту Москва–Омск, заминировано, поступило 5 марта 2020 года в 12.15 местного времени от оперативного дежурного линейного отдела полиции аэропорта Шереметьево. В готовность были приведены все службы безопасности.