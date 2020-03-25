Омские депутаты решали, как вывести из кризиса «Комбинат специальных услуг»

25 Март 2020 2020-03-25T13:01:03+03:00

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Вопрос, как помочь «Комбинату специальных услуг», на заседании комитета по вопросам ЖКХ и транспорта в горсовете обсуждали более часа. Кризис на этом стратегически важном для Омска муниципальном предприятии настолько обострился, что через несколько лет город может его просто потерять. Сейчас на балансе КСУ находятся 20 кладбищ: 10 действующих, 9 закрытых и одно мемориальное.

По словам руководителя Ларисы Никитенко, возглавляемая ей организация просто не выдерживает конкуренции с частниками.

– У нас работают всего 11 агентов и 40 копщиков могил, у частных организаций – 400 человек, – пояснила Лариса Ивановна. – При этом мы соблюдаем все правила: у сотрудников должны быть спецодежда, прививки. Мы делаем все налоговые отчисления. А у частника официально может числиться только один работник, остальных они даже официально не оформляют. Сейчас копать могилы может кто угодно. Расходы у них значительно ниже, при этом тариф РЭК – 7350 рублей на прямое захоронение и 8360 рублей на подхоронение к родственникам –для всех одинаковый.

Выяснилось, что доходы «Комбината специальных услуг» падают ежегодно. В 2017 году муниципальное предприятие заработало 175,7 млн, в 2018 – 142 млн, в 2019 – всего 120,6 млн рублей. Из общего количества в 13 684 зарегистрированных в прошлом году захоронений на долю муниципалов пришлось только 3 684. При этом всю полученную прибыль приходится тратить на содержание кладбищ. Депутатов обеспокоило, что КСУ может просто уйти с рынка.

При этом кредиторская задолженность постоянно растет. В прошлом году она достигла уже 23,3 млн рублей. Кроме того, у предприятия уже образовался долг по зарплатам за февраль – 1,227 млн рублей.

Большие расходы КСУ понесло на уборке кладбищ. Только за прошлый год на вывоз 4 тысяч тонн мусора потрачено 15 млн рублей. Лариса Никитенко объяснила, что у «Комбината специальных услуг» возможности проводить весовой контроль и отслеживать, куда направляются с кладбища грузовики, нет.

– Если вы не можете это проконтролировать, за что мы вам выделяем деньги из бюджета? – поинтересовался депутат Юрий Федотов. – Наверное, имеет смысл поставить человека, который будет заниматься весовым контролем. Разница в цифрах будет настолько ощутимой, что его зарплата точно окупится.

– Ситуация с КСУ один в один напоминает то, что было с муниципальным транспортом, – считает Виталий Путинцев. – Если там частники хоть ставят машины на учет, здесь все еще хуже. При этом «Комбинату специальных услуг» приходится работать в рамках 131-го и 8-го законов, а также Закона о защите конкуренции. Он платит налоги, делает социальные отчисления. Кроме того, надо выделить средства на содержание кладбищ. Все это не дает возможность нормально работать и развиваться.

Прозвучало предложение усложнить получение разрешения на копку могил для частников – с двух часов до одного дня. Это даст возможность муниципальному предприятию побороться за дополнительных клиентов.

Владимир Казанин предложил рекомендовать горадминистрации создать рабочую группу при мэре, куда войдут представители Омского горсовета, областного Заксобрания и Госдумы. Ее участники займутся разработкой четкой программы по выводу КСУ из кризиса и плана развития на следующие пять лет.

Депутаты поддержали все прозвучавшие предложения и оставили вопрос на контроле в комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU