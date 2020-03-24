Омские депутаты решали, как ограничить въезд в город для большегрузов

24 Март 2020 2020-03-24T18:51:48+03:00

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На заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка депутаты Омского горсовета обсудили один из наболевших вопросов – меры, которые остановят проезд по городу крупногабаритных машин. Дело в том, что тяжелые фуры разбивают только что отремонтированные дороги и оказывают существенную нагрузку на мосты, многие из которых и так находятся не в лучшем состоянии.

– Мы проводили рабочую встречу с представителями мэрии в ноябре. Вроде бы и движение по этому вопросу есть, а результата с тех пор пока не видно, – поделился соображениями с присутствовавшими на заседании комитета его глава Георгий Архипов. – Хотелось бы выяснить, существует ли логистика какая-то объезду Омска. Не секрет, что некоторые водители, экономя на плате по системе «Платон», сокращают путь и заезжают в город.

По мнению депутатов, необходимо создать единую базу, где была бы вся информация о перевозчиках и выданных им разрешениях на проезд. Ведь штрафы, которые сейчас платят пойманные нарушители, не способны их остановить. Кроме того, этих денег не хватит даже на восстановление разбитых фурами дорог.

Вице-спикер горсовета Юрий Тетянников поинтересовался, можно ли внести изменения в закон в той части, где говорится о разрешенной нагрузке на одну ось машины, и снизить ее для территории города – с 10 до 8 тонн. Также высказывались предложения об установке запретительных знаков. Глава омского департамента транспорта Александр Вялков пояснил, что это можно будет сделать только после проведения обязательного аудита дорог. То есть, для начала необходимо определить их состояние.

Сейчас техническая документация уже находится в разработке в СибАДИ, а все работы должны точно закончить до конца года, уточнил замдиректора департамента городского хозяйства Александр Горчаков.

Тогда же можно будет вести речь об установке пункта весового контроля в центре Омска.

– В феврале к нам приезжала подрядная организация с Урала, которая этим занимается, – рассказал депутатам Горчаков. – Мы ездили по городу, смотрели, где можно такие пункты установить. Но есть федеральные требования: уклон дороги, расстояние не менее 300 метров от разворотных площадок, остановок и прочего. У нас этим критериям соответствует единственное место – площадка возле Ленинградского моста у ДОСААФ.

Выяснилось, что установка пункта весового контроля обойдется почти в 200 млн рублей. У города таких денег нет, но есть возможность получить их из федерального бюджета. При этом софинансирование из казны Омска составит менее 12%.

Глава комитета Георгий Архипов поинтересовался, насколько эффективна установка такого дорогостоящего оборудования в городе:

– Вот на Ленинградском мосту остановили фуру – и что дальше? Куда ее собираются убирать из центра города, на штрафстоянку? Но она уже заехала в Омск! – недоумевает депутат.

Коллегу поддержал и Сергей Дроздов:

– Водители между собой общаются, если они узнают, что там есть такой пункт, будут объезжать его по другим дорогам. Надо делать объезд за городом, создавать хаб. Привлекать к этому бизнес, как в Москве и Новосибирске. Вопрос решать необходимо, с этим связаны состояние дорог, экология в городе и те же пробки.

Вице-мэр Олег Заремба сказал, что сейчас вокруг Омска уже установлены девять пунктов весового контроля и они практически полностью перекрывают все въезды в город. Кроме того, в областном правительстве решается вопрос о строительстве Северного обхода.

– Губернатор работает над этим проектом, его стоимость – более 20 млрд. Александр Бурков понимает важность всего этого, – отметил Заремба.

– Наша задача сохранить муниципальные дороги, поэтому я предлагаю создать при администрации рабочую группу, – предложил Юрий Козловский. – Готов туда войти, чтобы всесторонне вопрос обсудить. Заградительные меры нужны, потому что муниципальные дороги – это наше имущество, благоустройство города. И жаль весной видеть даже отремонтированные дороги уже разбитыми.

Присутствовавшая на заседании руководитель бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан поспросила обязательно включить в эту группу и представителей ее ведомства. Ведь при обсуждении вопроса важно учитывать, в том числе состояние омских мостов, которые контролирует ее организация.

– Многие такие сооружения в Омске построены более 60 лет назад и ни разу не ремонтировались, – пояснила свою мысль Галина Максимовна. – Они и так находятся не в лучшем состоянии, и по ним еще ездят фуры. При этом водители обманывают: по документам вес машины составляет 40 тонн – это максимальная нагрузка для Ленинградского моста, а на деле она весит 80 тонн.

Депутаты оставили вопрос о запрете проезда крупногабаритного транспорта по территории Омска на контроле в комитете и приняли решение о создании совместной с представителями мэрии и общественности рабочей группы.

ИСТОЧНИК KP.RU