2020-03-24T16:10:09+03:00
Общество

Омский депутат будет объяснять силовикам, зачем распространял в соцсетях фейк про коронавирус

В отношении Дмитрия Петренко начали проверку
Анна МИКУЛА
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Правоохранители уже начали проверку.Правоохранители уже начали проверку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Напомним, на днях в Telegram-канале омского парламентария Дмитрия Петренко появилось пугающее сообщение. Депутат, ссылаясь на некие неподтвержденные источники, рассказал подписчикам о нескольких омичах, которые якобы заразились коронавирусом. Далее и вовсе в традициях теории заговоров Дмитрий Константинович поделился информацией о погибшем, которого врачи пытаются скрыть.

В областном минздраве в тот же день опровергли эту информацию. В Омской области до сих пор не зарегистрировано ни одного заболевшего смертельно опасной инфекцией. А сегодня стало известно, что в отношении депутата, который ради хайпа решил заняться распространением фейков, начали проверку силовики.

Добавим, первое такое дело в отношении жительницы Амурской области, сеявшей в соцсетях панику о коронавирусе, уже передали на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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