В минздраве рассказали, когда в омских аптеках появятся маски
Из-за страха перед коронавирусом омичи смели медицинские маски из аптек. Власти признают проблему. Но все же подчеркивают: найти средства защиты в городе можно.
Маски есть, но конечно количество их ограничено. Вы можете позвонить в справочную аптек, и узнать, по каким адреса они есть и там купить, - сказала замминистра здравоохранения Ольга Богданова.
В ближайшие дни власти ожидают большое поступление масок в аптеки. Это позволит уйти от дефицита.
- Ждем и надеемся, что в эту пятницу в Омскую область прибудет достаточно большое количество медицинских масок, - сказала Богданова.
ИСТОЧНИК KP.RU