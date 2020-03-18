В минздраве рассказали, когда в омских аптеках появятся маски

18 Март 2020 2020-03-18T10:54:15+03:00

Сейчас их купить из-за коронавируса очень сложно

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Из-за страха перед коронавирусом омичи смели медицинские маски из аптек. Власти признают проблему. Но все же подчеркивают: найти средства защиты в городе можно.

Маски есть, но конечно количество их ограничено. Вы можете позвонить в справочную аптек, и узнать, по каким адреса они есть и там купить, - сказала замминистра здравоохранения Ольга Богданова.

В ближайшие дни власти ожидают большое поступление масок в аптеки. Это позволит уйти от дефицита.

- Ждем и надеемся, что в эту пятницу в Омскую область прибудет достаточно большое количество медицинских масок, - сказала Богданова.

ИСТОЧНИК KP.RU