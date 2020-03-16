2020-03-16T11:18:35+03:00
Общество

Стал известен результат анализов на коронавирус у вахтовиков, ехавших из Омска на поезде

Накануне появилась информация, что они могут быть носителями смертельно опасной инфекции
Анна МИКУЛА
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Накануне появилась информация, что вахтовики могут быть носителями смертельно опасной инфекции.Накануне появилась информация, что вахтовики могут быть носителями смертельно опасной инфекции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне Telegrm-канал «ЧС Тюмень» опубликовал пугающий документ: у пятерых вахтовиков, ехавших на поезде из Омска, заподозрили коронавирус.

Потенциальных носителей смертельно опасной инфекции изолировали. У них незамедлительно взяли необходимые анализы.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного минздрава, коронавирус у этих пациентов уже полностью исключен. Вероятно, у всех пятерых банальное ОРВИ.

Напомним, также на днях не подтвердился коронавирус и у омички, прилетевшей с мужем с Филиппин.

В общей сложности в регионе на опасную заразу уже проверили уже 184 человека. Ни у кого из них заражения COVID-19 не выявлено.

Тем не менее омичей призывают соблюдать простейшие правила: тщательно мыть руки и стараться избегать мест массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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