«Если бы не нарушения, ситуация была бы другая»: В минздраве признали, что омские врачи могли спасти многодетную мать

3 Март 2020 2020-03-03T10:25:22+03:00

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Стали известны предварительные итоги проверки минздрава по факту смерти 44-летней многодетной матери из Горьковского района. На приеме терапевта женщина жаловалась на плохое состояние, врач выявил у нее очень высокое давление. В итоге омичке дали таблетку и отправили домой. Позже ей стало еще хуже, и женщина оказалась в больнице. Там врачи несколько дней возили ее из Горьковской больницы в Калачинскую. В итоге пациентка умерла от инфаркта и отека мозга.

Родные Елены Евсеевой винят в этом медиков. Проверка минздрава действительно нашла нарушения в действиях врачей. О них заявил министр Дмитрий Вьюшков. Он заявил, что медики недооценили состояние больной. И дал понять: пациентку можно было спасти.

- Если бы этих двух видов нарушений не было – ситуация была бы другая, - доложил губернатору глава минздрава.

Губернатор Александр Бурков потребовал наказать виновных в смерти женщины.

- Проведите расследование - что там происходит, почему идут постоянные жалобы людей. Не надо дожидаться смертей. Оцените ситуацию, может быть в этих больницах она, как рыба, - гниет с головы. А в результате жертвами становятся многодетные мамы. Нужно просто слышать людей. Если жители, которые ходят в эти поликлиники и больницы, к вам обращаются, будьте отзывчивы, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU