2020-02-26T12:21:03+03:00
Общество

Омских медиков, которых обвиняют в смерти многодетной матери, проверит прокуратура

Пока женщину возили из одной больницы в другую, она умерла
Анна МИКУЛА
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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Напомним, об этом трагическом случае рассказал омский журналист Леонид Евсеев. 44-летняя супруга его младшего брата умерла при странных обстоятельствах. Женщину в крайне тяжелом состоянии несколько раз перевозили из одной районной больницы в другую. В итоге она скончалась.

Глава областного минздрава Дмитрий Вьюшков уже распорядился начать проверку действий врачей в Горьковской и Калачинской центральных районных больницах.

Тем временем свою проверку начала и областная прокуратура.

– Основанием для проведения проверки послужили сообщения средств массовой информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи пациентке, которая впоследствии скончалась, – сообщает пресс-служба ведомства. – В случае подтверждения в ходе надзорных мероприятий, которые будут проведены с привлечением специалистов Росздравнадзора, фактов нарушения закона, будет незамедлительно решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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