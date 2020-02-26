Омских медиков, которых обвиняют в смерти многодетной матери, проверит прокуратура
Напомним, об этом трагическом случае рассказал омский журналист Леонид Евсеев. 44-летняя супруга его младшего брата умерла при странных обстоятельствах. Женщину в крайне тяжелом состоянии несколько раз перевозили из одной районной больницы в другую. В итоге она скончалась.
Глава областного минздрава Дмитрий Вьюшков уже распорядился начать проверку действий врачей в Горьковской и Калачинской центральных районных больницах.
Тем временем свою проверку начала и областная прокуратура.
– Основанием для проведения проверки послужили сообщения средств массовой информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи пациентке, которая впоследствии скончалась, – сообщает пресс-служба ведомства. – В случае подтверждения в ходе надзорных мероприятий, которые будут проведены с привлечением специалистов Росздравнадзора, фактов нарушения закона, будет незамедлительно решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU