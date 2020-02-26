2020-02-26T12:21:53+03:00
Происшествия

В минздраве начали проверку по факту внезапной смерти многодетной омички

По словам близких, женщина несколько дней мучительно умирала, пока врачи пытались поставить ей диагноз
Анна МИКУЛА
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Фото: bk55.ruФото: bk55.ru
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Трагедия случилась в семье омского журналиста Леонида Евсеева. Недавно при странных обстоятельствах умерла жена его младшего брата. Открытое письмо коллеги опубликовал сайт «БК55».

– 20 февраля в рабочем поселке Горьковское мы похоронили мать четверых детей, супругу моего младшего брата – Елену Владимировну Евсееву, в мае этого года ей бы исполнилось 45 лет. Всего 45! Не дожила. Причины столь раннего ухода: инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий, отек мозга. Серьезные причины, почти без шансов на возвращение к жизни, но сегодня, анализируя все обстоятельства развития этой катастрофы, я полагаю, что шанс все-таки был, – пишет Леонид Евсеев в обращении к главе регионального минздрава Дмитрию Вьюшкову.

По словам журналиста, его родственнице внезапно стало плохо. Она обратилась за помощью в Горьковскую ЦРБ. Несмотря на то, что у пациентки было экстремально высокое давление, терапевт дала ей какую-то таблетку и отпустила домой.

Состояние Елены Владимировны продолжало ухудшаться, пришлось вызвать скорую. Приехавшие на место медики поставили ей укол и сказали, что требуется госпитализация. Женщину увезли уже в Калачинскую ЦРБ.

А дальше начинается какая-то необъяснимая история. На следующий день пациентку зачем-то снова вернули в Горьковское, потом – уже из реанимации – опять в Калачинск.

Пока Елену Владимировну в тяжелейшем состоянии возили из больницы в больницу, она умерла. Сейчас в обстоятельствах происшедшего разбираются в региональном минздраве.

– Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков инициировал служебную проверку по факту смерти жительницы Горьковского района Елены Евсеевой, – говорится в официальном сообщении ведомства. – Специальной комиссии предстоит скрупулезно изучить все обстоятельства госпитализации пациентки; документы; лабораторные исследования, а также патологоанатомическое заключение. По результатам рассмотрения всех имеющихся фактов будут приняты соответствующие решения. Проверка коснется центральных районных больниц Горьковского и Калачинского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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