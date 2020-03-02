Пассажира, устроившего рэп-баттл в омском аэропорту, увезли в психиатрическую больницу

2 Март 2020 2020-03-02T11:07:04+03:00

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Напомним, инцидент произошел накануне, 1 марта, в зале ожидания омского аэропорта. Удивленные очевидцы сняли на видео агрессивного пассажира, который пристает к сотрудникам, а потом устраивает рэп-баттл с полицейским. Сначала окружающие предположили: молодой человек ведет себя так неадекватно, потому что находится под воздействием сильнодействующих препаратов. Но выяснилось, что это не так.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, у молодого человека не было выявлено алкогольного или наркотического опьянения. Ему вызвали скорую, на которой пациента увезли в больницу для обследования. Если медики признают его недееспособным и выяснится, что в момент инцидента он не отдавал себе отчета в своих действиях, наказание ему не грозит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/763953" frameborder="0"></iframe> Дебош в аэропорту.Видео: «ЧП Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU