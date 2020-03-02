Пассажира, устроившего рэп-баттл в омском аэропорту, увезли в психиатрическую больницу
Напомним, инцидент произошел накануне, 1 марта, в зале ожидания омского аэропорта. Удивленные очевидцы сняли на видео агрессивного пассажира, который пристает к сотрудникам, а потом устраивает рэп-баттл с полицейским. Сначала окружающие предположили: молодой человек ведет себя так неадекватно, потому что находится под воздействием сильнодействующих препаратов. Но выяснилось, что это не так.
Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, у молодого человека не было выявлено алкогольного или наркотического опьянения. Ему вызвали скорую, на которой пациента увезли в больницу для обследования. Если медики признают его недееспособным и выяснится, что в момент инцидента он не отдавал себе отчета в своих действиях, наказание ему не грозит.
Дебош в аэропорту.Видео: «ЧП Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU