Агрессивный пассажир устроил рэп-поединок с полицейским в омском аэропорту

Перепутал зал ожидания омского аэропорта с концертным залом один их пассажиров. Молодой человек вообразил себя рэпером и устроил баттл с полицейским. Инцидент сняли на видео и выложили в соцсети удивленные очевидцы, предположившие, что дебошир находится под воздействием сильнодействующих препаратов.

– Ты че, дурак что ли, тебе что, постоянно это талдычить, что тебе нужно работать над собой, над психологией своей, а не мне с тобой? – выкрикивает пассажир-«рэпер» на записи. – В принципе кто ты для меня в данный момент… Че, а? Ну посмотри еще разок, да, страх я вижу в твоих глазах… а… тени вокруг меня это... я был избран выше, чем тебя, понял, да?

Вероятно, по окончании концерта вместо борта самолета дебоширу пришлось совершить куда менее увлекательное путешествие.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, у молодого человека не было выявлено алкогольного или наркотического опьянения. Ему вызвали скорую, на которой пациента увезли в больницу для обследования. Если медики признают его недееспособным и выяснится, что в момент инцидента он не отдавал себе отчета в своих действиях, наказание ему не грозит.