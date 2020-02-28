Кузе этой зимой не спится: В Большереченском зоопарке уже проснулся первый мишка

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:49:18+03:00

При этом в начале сезона он дольше всех отказывался идти на боковую

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В этом году зима в Сибири выдалась аномально теплой. Случилось невиданное уже долгие годы – плюсовая температура в декабре. Из-за такой «жары» даже проснулись, впавшие было в спячку, бурые медведи Фома и Маша. Правда, когда похолодало, они снова завалились в свои берлоги.

А их гималайский собрат Кузя этой зимой, видимо, совершенно не намерен тратить свою жизнь на спячку. В начале зимы он бодрствовал почти дольше всех. Компанию ему составляла только Даша, которую привезли в зоопарк на «пенсию» из цирка. Но она просто не умела впадать в спячку, раньше ей не позволяли этого делать.

И вот сейчас на дворе еще февраль, а Кузя уже снова на ногах – пока еще сонный и немного заторможенный, но вполне готовый ко встрече весны. Косолапого снова разбудила необычайно теплая погода, и он решил заняться какими-нибудь более полезными и увлекательными вещами, чем сон. Кузьма уже представил свою царственную особу посетителям и даже разрешил запечатлеть себя на фото. Снимки выложили в паблике Большереченского зоопарка.

А вот ближайшая «родственница» Кузи, гималайская медведица Кроха – хоть и одной с ним породы – главная соня в зоопарке. Она отправляется на боковую раньше всех и позже остальных выходит из спячки.

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ИСТОЧНИК KP.RU