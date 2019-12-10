Из-за аномально теплой зимы в Большереченском зоопарке проснулись бурые медведи.

В Большереченском зоопарке Омской области впервые за последние 10 лет проснулись медведи, которые уже впали в спячку. Все из-за аномально теплой для Сибири погоды, которая установилась в минувшие выходные в Омской области.

Мирно спавшие косолапые почувствовали капель, разгребли сено, которым закрывают их домики, и вышли на улицу. Вероятно, мишки подумали, что настала весна. Но, когда выяснилось, что еще слишком рано, плотно поели в снова отправились на боковую. Правда, заснуть в такую «жару» – дело непростое.

– Все бурые медведи у нас заснули еще в ноябре, – рассказывает заведующая методическим отделом Наталья Болотова. – Маша и Фома проснулись и пока бродят по вольерам. А вот Соня крепко спит. Причем, если помните, она к нам попала совсем маленькой. Ее маму удили браконьеры, и ее просто некому было научить впадать в спячку. Первую зиму она бодрствовала, в прошлом году у нее, наконец, получилось заснуть. И в этом она уже делает все по правилам.

Кроха проснулась из-за аномальной для Сибири «жары». Фото: Наталья БОЛОТОВА

Самая главная соня зоопарка – гималайская медведица Кроха, которая раньше всех ложится и позже всех встает, – спит, как ни в чем не бывало. Она даже и не прочувствовала никакой оттепели. А вот ее собратья Кузя и Даша, хоть и выглядят заторможенными, в царство Морфея пока отправляться и не думают.

– Кузю почти не видно. Он утром выбирается завтракать, потом на весь день уходит в свой домик. А Даша у нас цирковая, ей раньше и не позволяли спать зимой, – объясняет Наталья Болотова. – В прошлом году, когда она приехала к нам, мы думали, что уже и не научится этому. но она заснула прямо под Новый год. Сейчас мы продолжаем их усиленно кормить. В рационе используем кашу с рыбьим жиром, варенье, мед и фрукты с низким содержанием влаги. И надеемся, такая калорийная пища поможет им быстрее уснуть.

По словам сотрудников зоопарка, лучшее снотворное для мишек – это минусовая температура. Для их крепкого сна необходимо, чтобы на улице установились морозы в -15...-20 градусов.