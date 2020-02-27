«Раскаиваюсь, что не уберегла свою принцессу»: Омичка, убившая дочь из-за крошек на полу, отрицает вину

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:23:04+03:00

В последнем слове на заседании по ее делу она давила на жалость судьи

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Сегодня, 27 февраля, в Омске прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении 29-летней Светланы Мирзоевой. Женщину обвиняют в убийстве собственного ребенка.

По версии следствия, все произошло 9 мая. Женщина с сожителем бурно отмечали праздник. В какой-то момент мамаше показалось, что ее годовалая дочь неаккуратно ест булочку. Омичка пришла в ярость и начала запихивать в рот девочки крошки, собранные с пола. В результате малышка задохнулась. Сожитель убийцы положил тело в сумку и вынес на улицу. Куда именно он отнес труп, остается неизвестным до сих пор. Мужчину вскоре увезли в больницу с алкогольным отравлением, а спустя 10 дней он умер. Об исчезновении ребенка стало известно только через месяц.

Во время следствия Мирзоева пыталась свалить вину на умершего сожителя. Но у следствия достаточно доказательств, что именно она причастная у страшному преступлению.

Во время последнего слова на суде Светлана пыталась давить на жалость и рассказывала, как кормила дочь с ложечки и даже водила на массаж.

– Ваша честь, я всегда очень сильно любила своих детей, – цитирует горе-мамашу сайт «Новый Омск». – Всегда заботилась о них и желала им только самое лучшее. У меня никогда и в мыслях не было навредить своим детишкам. Они баловались, но на то они дети. Я очень сильно раскаиваюсь, что допустила халатность и не уберегла свою принцессу. Этим самым я наказала себя на всю оставшуюся жизнь. Я допустила халатность, не сообщив сразу правоохранительным органам о случившемся. Я старалась найти тело моей девочки, чтобы похоронить ее как полагается. Викторию я не убивала, я любила ее больше жизни. К смерти дочки я не причастна.

Оглашение приговора для Мирзоевой назначено на 3 марта. Женщине грозит до 13 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU