2020-02-25T08:48:46+03:00
Происшествия

Омичку, которая жестоко убила годовалую дочь из-за крошек на полу, хотят посадить на 13 лет

При этом тело погибшей малышки так и не найдено
Анна МИКУЛА
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Фото: СУ СК России по Омской областиФото: СУ СК России по Омской области
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В Омске завершается рассмотрение в суде уголовного дела в отношении 29-летней омички.

Все произошло в прошлом году. По версии обвинения, женщина с сожителем отмечали 9 мая в своем частном доме. В какой-то момент собутыльники заметили, что годовалая дочь ест булочку и роняет крошки на пол. Мамаша решила научить ребенка «аккуратности» – собрала куски и начала запихивать малышке в рот, а потом еще протолкнула пальцем в горло. В результате девочка задохнулась и погибла на месте.

После этого сожитель убийцы завернул тельце в одеяло и вынес на улицу. Вероятно, после этого парочка продолжила застолье. Причем мужчина допился до такого состояния, что его с острым алкогольным отравлением увезли в больницу. Спустя несколько дней он умер, не приходя в сознание. При этом омич так и не рассказал, куда спрятал труп ребенка.

Мамаша сначала во всем созналась, потом, пользуясь тем, что тело ее дочери так и не нашли, попыталась избежать наказания и свалить вину на умершего сожителя.

– В ходе судебного следствия были представлены доказательства, по мнению гособвинения, свидетельствующие о виновности подсудимой в убийстве ребенка, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В прениях сторон представитель гособвинения предложила суду признать фигурантку дела виновной в инкриминируемом деянии и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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