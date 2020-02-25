2020-02-25T11:21:14+03:00
Общество

У омичей осталось меньше недели, чтобы подать заявку на ремонт двора

При этом можно заказать не только асфальтирование, но и дополнительное благоустройство
Анна МИКУЛА
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Жильцы смогут сами выбрать, как будет благоустроен их двор.Жильцы смогут сами выбрать, как будет благоустроен их двор.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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У омичей осталось всего несколько дней, чтобы успеть собрать все документы и подать коллективную заявку на благоустройство дворов.

– На сегодняшний день в Омске подано 209 заявок на ремонт дворов, 28 февраля в 16.30 в администрациях округов закончится прием соответствующих документов, поэтому жителям, желающим принять участие, стоит поторопиться, – отметила замначальника Управления формирования городской среды департамента городского хозяйства мэрии Юлия Ильчук. – После окончания приема заявок в течение десяти рабочих дней будет проводиться рассмотрение и оценка всех поданных заявок на предмет соответствия необходимому пакету документов и условиям участия в программе. После рассмотрения будут сформированы ранжированные списки, которые направят в общественную комиссию мэрии для принятия решения о том, какие именно дворовые территории будут благоустраиваться.

При этом жильцы могут попросить не только заасфальтировать тротуары и междворовые проезды, но и, скажем, установить детскую игровую площадку. Правда, в этом случае придется вложиться и самим. Такой ремонт сделают при условии софинансирования от 20 до 40% самими жителями окрестных домов.

Подробнее об этом можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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