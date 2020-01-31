Стало известно, когда и как будут принимать заявки на благоустройство дворов в Омске

Напомним, в Омске уже определили общественные территории – скверы, парки и бульвары – которые приведут в порядок в следующие два года. В списке 15 мест, которые выбрали сами горожане.

А с 3 февраля начинается прием заявок на благоустройство дворовых территорий в 2021-2022 годах. Если точная сумма на общественные территории еще не выделена, то траты на дворы уже известны – 46,6 млн рублей.

Жильцам необходимо принести в администрацию своего района заявку, а также протокол общего собрания жильцов, схему благоустройства территории и смету. Все документы надо успеть подать до 28 февраля в администрацию того округа.

– После приема документов окружные комиссии в составе депутатов Омского городского Совета, Законодательного Собрания Омской области, представителей мэрии и управляющих компаний города проводят оценку заявок по четырем критериям: наличие общей дворовой территория для нескольких домов, оформленного земельного участка, участие в этом нацпроекте в прошлые годы, и самый главный критерий – степень разрушения асфальтобетонного покрытия, – сообщает начальник Управления формирования комфортной городской среды департамента городского хозяйства мэрии Юрий Бибик.

При благоустройстве минимальный и дополнительный перечни работ. Минимальный включает ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установку скамеек и урн. Дополнительный перечень формируется по предложениям жителей и может включать ограждение двора, устройство детских и спортивных площадок, парковок, озеленение.

При втором варианте поучаствовать в благоустройстве придется и самим жителям. Им придется профинансировать от 20 до 50% этих работ. Как выяснилось по итогам 2019 года омичи выбирали именно второй вариант – 26 дворов из 30 отремонтировали таким способом.

Сообщается, что подрядчики приступят к благоустройству выбранных дворов уже в мае. А к сентябрю все работы там должны быть завершены.