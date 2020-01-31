2020-01-31T12:17:56+03:00
Общество

Стало известно, когда и как будут принимать заявки на благоустройство дворов в Омске

Анна МИКУЛА
Поделиться:
Жильцы смогут сами выбрать, как будет благоустроен их двор.Жильцы смогут сами выбрать, как будет благоустроен их двор.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Напомним, в Омске уже определили общественные территории – скверы, парки и бульвары – которые приведут в порядок в следующие два года. В списке 15 мест, которые выбрали сами горожане.

А с 3 февраля начинается прием заявок на благоустройство дворовых территорий в 2021-2022 годах. Если точная сумма на общественные территории еще не выделена, то траты на дворы уже известны – 46,6 млн рублей.

Жильцам необходимо принести в администрацию своего района заявку, а также протокол общего собрания жильцов, схему благоустройства территории и смету. Все документы надо успеть подать до 28 февраля в администрацию того округа.

– После приема документов окружные комиссии в составе депутатов Омского городского Совета, Законодательного Собрания Омской области, представителей мэрии и управляющих компаний города проводят оценку заявок по четырем критериям: наличие общей дворовой территория для нескольких домов, оформленного земельного участка, участие в этом нацпроекте в прошлые годы, и самый главный критерий – степень разрушения асфальтобетонного покрытия, – сообщает начальник Управления формирования комфортной городской среды департамента городского хозяйства мэрии Юрий Бибик.

При благоустройстве минимальный и дополнительный перечни работ. Минимальный включает ремонт дворовых проездов, устройство освещения, установку скамеек и урн. Дополнительный перечень формируется по предложениям жителей и может включать ограждение двора, устройство детских и спортивных площадок, парковок, озеленение.

При втором варианте поучаствовать в благоустройстве придется и самим жителям. Им придется профинансировать от 20 до 50% этих работ. Как выяснилось по итогам 2019 года омичи выбирали именно второй вариант – 26 дворов из 30 отремонтировали таким способом.

Сообщается, что подрядчики приступят к благоустройству выбранных дворов уже в мае. А к сентябрю все работы там должны быть завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я вам здесь больше гадить не дам»: Кто и зачем покупает развалины дворянских усадеб
Вы не поверите, но есть странные такие люди (бывший министр культуры Мединский назвал их «сумасшедшими романтиками»), которые выкупают заброшенные, загаженные и полуразрушенные хоромы
Новости 24
Омичка шла в гости к подруге, а по дороге обчистила чужое авто
Власти не исключают эвакуации жителей Тары, которые в морозы под -30 остались без тепла
Омичей удивили столбы света в ночном небе
Онлайн-обращения клиентов Tele2 растут быстрее звонков
Омская ТЭЦ-5 подтвердила готовность к устойчивому теплоснабжению города
В Омске мужчина умер, свалившись со скользкой лестницы в кафе
В Омске возле Ленинского рынка каждую субботу будут перекрывать дорогу
У омского предпринимателя отобрали 2 тонны сыра
«Ростелеком» в Омской области построил сто километров оптики до объектов РТРС
Омичи выбрали места, где поставить светофоры в следующим году
Рейсы из Омска в Китай отменили, так и не запустив
Омич после конфликта в магазине жестоко избил покупательницу
«Мне 80, а настроение на 100!»: Полежаев - о своем юбилее
В Омске на 10-летнего мальчика напали двое уголовников
Омича, дважды севшего за руль пьяным, отправили в колонию на 1,5 года
У омички, ездившей в Китай, заподозрили коронавирус
Выяснилось, что 14-летняя омская девочка весом 25 кг больна анорексией
Омского лихача, сбившего на дороге девочку и скрывшегося, вычислили по камерам наблюдения
На Левом берегу в Омске забил гейзер из кипятка
В Омской области Роспотребнадзор из-за короновируса хочет ограничить въезд китайских рабочих
Омичам, лишившимся домов во время паводка в 2016-м, до сих пор не дали обещанное жилье
Омич, поскользнувшийся на крыльце, умер после падения