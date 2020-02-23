2020-02-23T09:58:35+03:00
Общество

В минприроды рассказали, чем второй день травят омичей

Результаты отбора проб показали превышение по сероводороду и этилбензолу
Станислав МУХИН
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Второй день жители Омска ощущают неприятный химический запах в воздухе. Традиционно меньше всех повезло Нефтяникам и Левому Берегу. Основной шквал жалоб на выбросы как раз идет оттуда. Спустя сутки в минприроды все же решили сообщить омичам, с чем связан неприятный запах в городе.

- Результаты отбора проб показали превышение по сероводороду и этилбензолу. Протоколы измерения качества атмосферного воздуха 22 февраля направлены в Управление Росприроднадзора по Омской области, в Управление Роспотребнадзора по Омской области, также направлены телефонограммы о количестве поступивших обращений, - говорится в официальном сообщении минприроды.

В ведомстве также сообщили, что неприятный запах вызван еще и безветренной погодой. Вещества от работы промышленных предприятий не рассеиваются, а оседают над Омском. ОНПЗ, ПАО «Омский каучук» и ООО «Астра» переходят на режим работы №2 по рекомендации контролирующих органов.

- При 2 режиме сокращение выбросов предприятий должно обеспечить снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20-40%, - объяснили в минприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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