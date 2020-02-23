Омичи опять жалуются на вредные выбросы

23 Февр. 2020 2020-02-23T06:22:39+03:00

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У омичей в очередной раз головная боль. Причем в прямом смысле. Горожане снова жалуются на вредные выбросы. Как обычно накрыло Нефтяники и Левый Берег. Жители сообщают об устойчивом неприятном химическом запахе в воздухе.

- Стоит резкая вонь оксида серы. Немного прошел по улице, голова аж квадратом, - жалуется один из жителей Нефтяников.

Синоптики сообщали о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания примесей в воздухе.

- С 11:00 22 февраля до 11:00 23 февраля 2020 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Информация передана на 31 предприятие города, - уточнили в Обь-Иртышском гидрометеоцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU