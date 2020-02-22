2020-02-22T08:26:07+03:00
Общество

Врача из Омска отпустили с «чумного» лайнера Diamond Princess

Но карантин для Сергея Попова, кажется, не закончился
Станислав МУХИН
Поделиться:
Сергей Попов считает, что маски бесполезны.Сергей Попов считает, что маски бесполезны.
Изменить размер текста:

Закончилось для стоматолога из Омска вынужденное заточение на круизном лайнере Diamond Princess. Напомним, что корабль заблокировали у берегов Йокогамы из-за вспышки на борту коронавируса. Больше двух недель пассажирам запрещали покидать судно. Врач из Омска Сергей Попов подробно рассказывал, что творилось на лайнере.

И вот омич сообщил, что медики все же разрешили ему покинуть корабль. Он здоров. В ближайшие дни Попов должен вернуться в родной Омска. Правда, для него вынужденная изоляция, судя по всему, не закончится. Региональный Роспотребнадзор уже заявил, что по прилету его будут проверять на наличие болезни. Скорее всего, сибиряку придется провести 2 недели карантина и на родине.

В то же время сам стоматолог считает, что Японские медики допустили ряд ошибок при организации карантина на лайнере.

- В Гонконге взяли на борт 300 китайцев, путешествующих по Китаю и многие из них, как раз из Ухани, где начал свирепствовать коронавирус. Их просто нельзя было брать в Гонконге, - считает Сергей Попов. - Если взяли и обнаружили, то в первую очередь надо было эвакуировать этих самых 300 китайцев с корабля, а не разносить заразу по кораблю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичка приставила нож к горлу матери и потребовала денег
В Омске на 92-м году умерла мама Любови Полищук
Врача из Омска отпустили с «чумного» лайнера Diamond Princess
Омский «мальчик на гречке», мать и отчима которого посадили за истязания, остался в интернате
Сделай «ШАГ» к своей мечте - стань высокооплачиваемым IT-шником
В Омске будут судить предпринимателя, который похитил 18,4 млн при ремонте дорог
22-летний омич, из-за которого в ДТП парню оторвало ногу, пойдет под суд
«Квартет И», Павел Деревянко и Александр Ревва встретят весну на ТНТ4
Сотрудников омского СКР отметили за заслуги в благотворительной деятельности
В Омском ГАУ свой праздник отметили омские студотрядовцы
Tele2 избавилась от фраз-раздражителей
Омские абоненты «Ростелекома» за 2019 год проговорили более восьми миллионов минут
В Омске на Пушкинском тракте микроавтобус насмерть сбил пешехода
Александр Робак: «Война семей» - мы сделали интересную историю»
Росприроднадзор назвал еще одного виновника вредных выбросов
Омские волонтеры снимают мультфильмы на основе работ особенных ребятишек
Богатейшего депутата Омска, подозреваемого в махинациях с тарифами на газ, отпустили под домашний арест
В малой компьютерной академии «ШАГ» начался новый набор