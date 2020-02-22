Врача из Омска отпустили с «чумного» лайнера Diamond Princess

22 Февр. 2020 2020-02-22T08:26:07+03:00

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Закончилось для стоматолога из Омска вынужденное заточение на круизном лайнере Diamond Princess. Напомним, что корабль заблокировали у берегов Йокогамы из-за вспышки на борту коронавируса. Больше двух недель пассажирам запрещали покидать судно. Врач из Омска Сергей Попов подробно рассказывал, что творилось на лайнере.

И вот омич сообщил, что медики все же разрешили ему покинуть корабль. Он здоров. В ближайшие дни Попов должен вернуться в родной Омска. Правда, для него вынужденная изоляция, судя по всему, не закончится. Региональный Роспотребнадзор уже заявил, что по прилету его будут проверять на наличие болезни. Скорее всего, сибиряку придется провести 2 недели карантина и на родине.

В то же время сам стоматолог считает, что Японские медики допустили ряд ошибок при организации карантина на лайнере.

- В Гонконге взяли на борт 300 китайцев, путешествующих по Китаю и многие из них, как раз из Ухани, где начал свирепствовать коронавирус. Их просто нельзя было брать в Гонконге, - считает Сергей Попов. - Если взяли и обнаружили, то в первую очередь надо было эвакуировать этих самых 300 китайцев с корабля, а не разносить заразу по кораблю.

ИСТОЧНИК KP.RU