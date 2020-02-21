Сотрудников омского СКР отметили за заслуги в благотворительной деятельности

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:17:58+03:00

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20 февраля 2020 года состоялось торжественное подведение итогов 22 сезона ежегодной региональной акции добровольческих инициатив «Благотворительный сезон». Акция добра и милосердия «Благотворительный сезон» впервые была проведена Общественной палатой Омской области в 1998 году. Общую координацию проектов осуществляет Омская региональная общественная организация «Центр развития общественных инициатив». В акции принимают участие представители бизнес-сообществ, некоммерческих общественных организаций, государственных, образовательных и культурных учреждений, территориальных органов общественного самоуправления, а также неравнодушные жители Омска.

Уже четвертый год подряд общественное признание получают представители следственного управления Следственного комитета России по Омской области – те сотрудники, кто в течение года внес наибольший личный вклад в развитие благотворительности и социальных добровольческих инициатив.

Следователи на постоянной основе, по зову сердца оказывают благотворительную помощь детским домам и социально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних, престарелым и ветеранам Великой Отечественной войны. Несмотря на плотный график работы, среди допросов, обысков и осмотров мест происшествий, они находят время для встреч с детьми, уделяют внимание их воспитанию, организации досуга и обучению, посещают и помогают ветеранам, оказывают благотворительную помощь городскому дому престарелых и инвалидов. В общеобразовательных и детских социальных учреждениях области сотрудники следственного управления проводят уроки мужества и правопорядка, культурные и спортивные мероприятия.

За активное участие в жизни подростков и благотворительную помощь детским социальным учреждениям, а также ветеранам Великой Отечественной войны и престарелым, по итогам 2019 года в номинации «Лучшее учреждение» сертификатами «Благотворительного сезона» были награждены старший помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Лариса Болдинова – за организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи и оказание благотворительной помощи престарелым и ветеранам; старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел Денис Левченко – за активную профилактическую работу среди несовершеннолетних, и помощник следователя следственного отдела по Советскому округу г. Омска Оксана Россолова – за неравнодушное участие в жизни и воспитании подростков подшефного детского дома № 4 г. Омска.

В текущем году следователи планируют совместно с общественными организациями осуществить ряд благотворительных инициатив, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также принять участие в социальных мероприятиях, проводимых на территории Омской области в рамках проекта «Десятилетие детства».

ИСТОЧНИК KP.RU